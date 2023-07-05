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"Уимблдон-2023": кто из казахстанцев сыграет 5 июля

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Теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Сегодня, 5 июля, состоится очередной соревновательной день теннисного турнира "Уимблдон-2023". На корт выйдут два представителя сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

Свой турнирный путь начнет Юлия Путинцева. Казахстанка свой первый матч на "Уимблдоне" должна была провести еще вчера. Однако ее встреча с бразильянкой Беатрис-Хаддад Майей была перенесена на сегодня из-за плохих погодных условий. Ориентировочно Путинцева появится на корте в 16:00 по времени Астаны.

Поздним вечером должен сыграть Александр Бублик. Теннисист, в отличие от Юлии, проведет матч второго круга турнира. Ранее он преодолел барьер первого раунда, обыграв американца Маккензи Макдональда. Теперь у него будет битва с Джеффри Вулфом (США). Начало встречи ориентировочно в 21:30.

Напомним, днем ранее с победы стартовала Елена Рыбакина. В трех сетах она обыграла Шелби Роджерс (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027674-uimbldon-2023-kto-iz-kazahstantsev-sygraet-5-iyulya/

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