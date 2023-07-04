Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Елена Рыбакина вышла во второй круг "Уимблдона"

Опубликовано:

Теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Oscar J. Barroso / Europa Press Sports via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно начала защиту титула победительницы "Уимблдона". Теннисистка пробилась во второй круг мирового турнира, передает NUR.KZ.

В стартовом матче Елена Рыбакина встретилась с американкой Шелби Роджерс. Первый сет со счетом 6:4 забрала соперница.

Во втором Рыбакина не оставила Шелби шансов, уверенно обыграв ее со счетом 6:1.

Решающим стал третий сет. Рыбакина контролировала финишную часть матча. И выбила в итоге Роджерс из соревнований - 6:2. Общий счет встречи составил 4:6, 6:1, 6:2.

Добавим, что также в женском одиночном разряде сыграет казахстанка Юлия Путинцева. Она начнет турнир матчем против Беатрис-Хаддад Майи из Бразилии.

Напомним, Рыбакина в прошлом году стала победительницей "Уимблдона".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027567-elena-rybakina-vyshla-vo-vtoroy-krug-uimbldona/

Автор: Роман Кушпелев
Елена Рыбакина вышла во второй круг "Уимблдона"

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.