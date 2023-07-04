Елена Рыбакина вышла во второй круг "Уимблдона"

Елена Рыбакина. Фото: Oscar J. Barroso / Europa Press Sports via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно начала защиту титула победительницы "Уимблдона". Теннисистка пробилась во второй круг мирового турнира, передает NUR.KZ.

В стартовом матче Елена Рыбакина встретилась с американкой Шелби Роджерс. Первый сет со счетом 6:4 забрала соперница.

Во втором Рыбакина не оставила Шелби шансов, уверенно обыграв ее со счетом 6:1.

Решающим стал третий сет. Рыбакина контролировала финишную часть матча. И выбила в итоге Роджерс из соревнований - 6:2. Общий счет встречи составил 4:6, 6:1, 6:2.

Добавим, что также в женском одиночном разряде сыграет казахстанка Юлия Путинцева. Она начнет турнир матчем против Беатрис-Хаддад Майи из Бразилии.

Напомним, Рыбакина в прошлом году стала победительницей "Уимблдона".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027567-elena-rybakina-vyshla-vo-vtoroy-krug-uimbldona/