Александр Бублик о первом титуле АТР 500: Даже представить не мог, что выиграю этот турнир

Александр Бублик. Фото: BSR Agency / Contributor / Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик прокомментировал свою победу на теннисном турнире категории АТР 500 в немецком городе Галле, передает сайт Atptour.com.

Напомним, что в решающем матче казахстанский теннисист победил седьмую ракетку мира из России Андрея Рублева со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

По словам Александра, он и представить не мог, что выиграет турнир в Германии.

"Это действительно много значит для меня. Я боролся в течение полугода, и теперь, получив эту награду, я не принимаю ее как должное. Это была тяжелая работа.

Когда я проходил через маленький зал славы перед выходом на корт против Ян-Леннарда Штруффа, то подумал: "Ух ты, какие разные имена, много ребят, с которыми я знаком. Было бы здорово однажды и мне оказаться среди них".

Но я даже представить себе не мог, что выиграю этот турнир. Я очень счастлив", - заявил Бублик.

Отметим, что в обновленном рейтинге АТР Александр Бублик поднялся на 26-е место. Это наивысшая позиция в его карьере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2026416-aleksandr-bublik-o-pervom-titule-atr-500-dazhe-predstavit-ne-mog-chto-vyigrayu-etot-turnir/