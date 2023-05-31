Тимофей Скатов проиграл Григору Димитрову на старте "Ролан Гаррос-2023"

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

22-летний казахстанский теннисист Тимофей Скатов (147-я ракетка мира) не сумел выйти во второй раунд турнира Большого шлема - "Ролан-Гаррос-2023", передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Тимофей уступил опытному болгарину Григору Димитрову (29-я ракетка мира) в трех сетах. Итоговый счет - 0:6, 3:6, 2:6.

На корте теннисисты провели один час и 56 минут. За это время Скатов допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из пяти.

В следующем раунде Григор Димитров встретится с Эмилем Руусувуори (46-я ракетка мира) из Финляндии.

Ранее в первом круге "Ролан Гаррос-2023" поражение потерпел первая ракетка Казахстана Александр Бублик. В упорном матче он уступил итальянцу Джулио Зеппьери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2022714-timofey-skatov-proigral-grigoru-dimitrovu-na-starte-rolan-garros-2023/