Александр Бублик неожиданно проиграл на старте "Ролан Гаррос"

Александр Бублик. Фото: Silvia Lore/Getty Images

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик не смог выйти во второй круг турнира "Ролан Гаррос". На старте он в тяжелом матче проиграл итальянцу Джулио Зеппьери, передает NUR.KZ.

Матч продлился все пять возможных сетов. В первом соперник обыграл Бублика со счетом 6:0.

Казахстанец сумел вернуться в игру после такого нокдауна, забрав два последующих сета с одинаковым счетом 6:4.

В четвертом сете итальянец вновь сумел добиться победы. Джулио выиграл его со счетом 6:3. Судьба встречи решилась в пятом сете.

Вновь соперники устроили настоящую битву, победителем которой стал Зеппьери - 7:5.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2022689-aleksandr-bublik-neozhidanno-proigral-na-starte-rolan-garros/