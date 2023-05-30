Елена Рыбакина пробилась во второй круг турнира "Ролан Гаррос"

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не испытала проблем на старте теннисного турнира "Ролан Гаррос", который в эти дни проходит в Париже (Франция), передает NUR.KZ.

В своем стартовом матче она встретилась с чешкой Брендой Фрухвиртовой.

Противостояние продлилось два сета. Казахстанская теннисистка победила с общим счетом 6:4, 6:2.

За время встречи Рыбакина девять раз подала навылет. Также она допустила одну двойную ошибку. Фрухвиртова не имеет в своем активе эйсов. В пассиве у нее шесть двойных ошибок.

Во втором круге Елена сыграет против Линды Носковой (Чехия).

Добавим, что ранее турнир покинул Александр Бублик. Казахстанец уступил в тяжелом пятисетовом матче против итальянца Джулио Зеппьери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2022699-elena-rybakina-probilas-vo-vtoroy-krug-turnira-rolan-garros/