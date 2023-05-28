"Ролан Гаррос": против кого начнут турнир казахстанские теннисисты

Елена Рыбакина. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Сегодня, 28 мая, во Франции стартуют основные соревнования в рамках крупного мирового турнира "Ролан Гаррос". В одиночном разряде выступят четыре казахстанца, передает NUR.KZ.

Напрямую в основную сетку пробились Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Александр Бублик. Позже к ним присоединился Тимофей Скатов, одержав победу в квалификационном раунде.

По столичному времени все наши теннисисты сыграют 29 мая. Ниже представлены имена первых соперников.

Тимофей Скатов - Григор Димитриров (Болгария);

Юлия Путинцева - Марина Заневская (Бельгия);

Елена Рыбакина - Бренда Фругвиртова (Чехия);

Александр Бублик - Джулио Зеппьери (Италия).

Добавим, что в парном разряде выступят Андрей Голубев, Александр Недовесов и Анна Данилина. Также не исключено, что за трофей будет биться кто-то из "одиночников".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2022328-rolan-garros-protiv-kogo-nachnut-turnir-kazahstanskie-tennisisty/