"Ролан Гаррос": против кого начнут турнир казахстанские теннисисты

Сегодня, 28 мая, во Франции стартуют основные соревнования в рамках крупного мирового турнира "Ролан Гаррос". В одиночном разряде выступят четыре казахстанца, передает NUR.KZ.
Напрямую в основную сетку пробились Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Александр Бублик. Позже к ним присоединился Тимофей Скатов, одержав победу в квалификационном раунде.
По столичному времени все наши теннисисты сыграют 29 мая. Ниже представлены имена первых соперников.
Тимофей Скатов - Григор Димитриров (Болгария);
Юлия Путинцева - Марина Заневская (Бельгия);
Елена Рыбакина - Бренда Фругвиртова (Чехия);
Александр Бублик - Джулио Зеппьери (Италия).
Добавим, что в парном разряде выступят Андрей Голубев, Александр Недовесов и Анна Данилина. Также не исключено, что за трофей будет биться кто-то из "одиночников".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2022328-rolan-garros-protiv-kogo-nachnut-turnir-kazahstanskie-tennisisty/