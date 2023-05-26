Тимофей Скатов пробился в основную сетку "Ролан Гаррос"

Тимофей Скатов.Фото: Miguel Reis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов успешно преодолел квалификационный раунд турнира "Ролан Гаррос". Он пробился в основную сетку "Большого шлема", передает NUR.KZ.

В финале квалификации он встретился с бразильцем Фелипе Мелигени Алвесом. В упорной борьбе Скатов одержал победу со счетом 2:6, 7:5, 6:3.

На корте теннисисты провели два часа и 14 минут. Скатов ни разу не подал навылет, допустив три двойные ошибки.

В первом круге "Ролан Гаррос" он сыграет против болгарина Григора Димитрова. Матч пройдет 28 мая.

Добавим, что также в основной сетке одиночного разряда выступят казахстанцы Александр Бублик, Юлия Путинцева и Елена Рыбакина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2022270-timofey-skatov-probilsya-v-osnovnuyu-setku-rolan-garros/