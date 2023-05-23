Елена Рыбакина: Выиграть "Ролан Гаррос"? Все возможно

Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina

Лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина оценила свои шансы одержать победу на предстоящем турнире "Ролан Гаррос" во Франции, сообщает сайт WTA.

На недавнем "Мастерсе" в Риме (Италия) Рыбакина стала чемпионкой, что позволило ей подняться на четвертое место в рейтинге WTA.

"Я приехала в Рим без каких-либо ожиданий, потому что здесь я действительно борюсь с аллергией. Обычно здесь очень жарко, но в этот раз все время шел дождь, так что это буквально помогло мне выжить.

Выиграть во Франции? Думаю, что все возможно. Есть много вещей, которые нужно улучшить, но даже если я достигну целей, не хочется быстро падать. Поддерживать уровень сложно. Даже если я сейчас стала четвертой, это может измениться через неделю. Место нелегко удержать. Я хочу добиться, может быть, не таких быстрых результатов, но иметь хорошую последовательность в процессе тренировок и медленно продвигаться к цели, сохраняя ее.

Я всегда чувствовала, что могу хорошо играть на грунте, но либо не хватало времени на подготовку, либо в детстве я не проводила столько времени на грунте. Так что это было немного странно, потому что я чувствую, что могу играть хорошо, но это были не те результаты, которых я хотела. Не исключаю, что не было нужной уверенности в себе.

Сейчас же я думаю, что могу добиться хороших результатов.

Конечно, на грунте мне нужно быть более терпеливой, потому что там намного медленнее, розыгрыши дольше, поэтому мне действительно нужно быть терпеливой. Кроме того, мне нужно немного улучшить игру у сетки, чтобы чаще выходить к ней для завершения розыгрыша.

Мне точно нужно придерживаться своей игры несмотря ни на что, я не могу просто так внезапно бежать и все время защищаться. Так что, безусловно, мне нужно оставаться агрессивным игроком независимо от поверхности.

Для грунта было не так много времени подготовки, как хотелось бы, не так много тренировок. Поэтому мои ожидания все еще были не такими высокими. Но наверняка эти две недели прошедшие помогут мне приехать на Открытый чемпионат Франции в оптимальной форме. Считаю, что смогу хорошо выступить на "Ролан Гаррос",- сказала Рыбакина.

Добавим, что основные соревнования на "Ролан Гаррос" начнутся 28 мая. Жеребьевка состоится в конце недели. Рыбакина на турнире получила четвертый номер посева.

Подробнее об истории выступления казахстанцев на "Большом шлеме" во Франции, а также о том, кто выступит в этом году можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2021730-elena-rybakina-stat-pervoy-raketkoy-mira-vse-vozmozhno/