Казахстан стартует на "Ролан Гаррос": история выступлений и кто из теннисистов будет биться за трофей в этом году

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сегодня, 23 мая, казахстанские теннисисты стартуют на турнире "Ролан Гаррос". Первым на корт грунтового "Большого шлема" выйдет Тимофей Скатов, передает NUR.KZ.

Основные соревнования начнутся 28 мая. Однако квалификационный этап уже идет. Единственным казахстанцем, который начнет Открытый чемпионат Франции с отбора, стал Тимофей Скатов.

Свой первый матч он проведет 23 мая. Его соперником будет канадец Габриел Диалло. Ориентировочно встреча начнется в 19:10 по времени Астаны.

Тимофей Скатов.Фото: Miguel Reis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В основную сетку напрямую пробились Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик, Андрей Голубев, Анна Данилина, Александр Недовесов (последние три в парном разряде). Не исключено, что также в парах сыграют и те, кто выступит в одиночке.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина получила высокий четвертый номер посева.

Александр Бублик и Андрей Голубев на "Ролан Гаррос-2021". Фото: Baptiste Fernandez/Icon Sport via Getty Images

В целом, турнир является достаточно удачным для казахстанцев. В 2021 году до финала в парном разряде дошли Бублик и Голубев. В решающем матче они проиграли местному дуэту Николь Маю/Пьер-Юг Эрбер.

Ярослава Шведова дважды играла в 1/4 финала. А в 2015 году в парном разряде Шведова добралась до финального раунда. Вместе с австралийкой Кейси Деллакуа в финале уступили чешке Люси Шафаржовой и американке Бетани Маттек-Сэндс. Также два раза играла в четвертьфинале и Юлия Путинцева.

Александр Бублик в одиночном разряде трижды доходил до второго раунда. Также проходила барьер первого круга Анна Данилина (в парном разряде).

Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Лидер казахстанского тенниса Елена Рыбакина в 2021 году стала четвертьфиналисткой. В игре за выход в полуфинал она уступила Анастасии Павлюченковой из России. К турниру во Франции она подходит в качестве победителя "Мастерса" в Риме. Есть в ее активе и победа на "Большом шлеме". В 2022 году она выиграла "Уимблдон".

Жеребьевка турнира пройдет в конце недели.

Добавим, что "Ролан Гаррос" впервые состоялся в 1891 году (однодневный чемпионат). У мужчин самым титулованным является испанец Рафаэль Надаль. Действующий победитель "Ролан Гаррос" побеждал на нем 14 раз. У женщин Крис Эверт из США побеждала семь раз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2021694-kazahstan-startuet-na-rolan-garros-istoriya-vystupleniy-i-kto-budet-bitsya-za-trofey-v-etom-godu/