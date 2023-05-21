Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после победы на турнире в Риме

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свою победу на теннисном турнире категории WTA Masters 1000 в итальянском городе Рим, передает NUR.KZ.

Напомним, что в финале женского одиночного разряда Елена победила Ангелину Калинину. При счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной украинская теннисистка отказалась продолжать встречу из-за травмы.

На своей официальной странице в Instagram 23-летняя казахстанская спортсменка поблагодарила болельщиков и пожелала здоровья Ангелине.

"Спасибо, Рим! Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто поддерживал меня эти две недели. Желаю Ангелине Калининой скорейшего выздоровления! Спасибо моей команде", - написала Рыбакина.

Отметим, что это уже второй титул серии "Мастерс" для Елены Рыбакиной в текущем сезоне. Ранее казахстанка выиграла турнир в Индиан-Уэллсе (США).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2021460-elena-rybakina-obratilas-k-bolelschikam-posle-pobedy-na-turnire-v-rime/