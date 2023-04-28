Елена Рыбакина неожиданно уступила во втором круге турнира в Мадриде

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина проиграла во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000, который проходит в испанском городе Мадрид, передает NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка начинала соревнования в одиночном разряде со второго раунда. В первом своем матче она встретилась с россиянкой Анной Калинской.

Противостояние продлилось три сета. Первы остался за соперницей. Во втором Елена смогла вернуть равновесие. В решающем сете сильнее вновь оказалась Калинская. Итоговый счет составил 7:5, 4:6, 6:2 в пользу Анны.

Рыбакина отметилась десятью подачами навылет. Также она допустила две двойные ошибки.

Добавим, что ранее казахстанка успешно стартовала в парном разряде. Вместе с россиянкой Анастасией Павлюченковой они пробились во второй круг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2018734-elena-rybakina-neozhidanno-ustupila-vo-vtorom-kruge-turnira-v-madride/