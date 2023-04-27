Елена Рыбакина одержала победу в первом круге турнира в Мадриде

Елена Рыбакина. Фото: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images

Лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина успешно стартовала в парном разряде турнира категории WTA 1000 в испанском городе Мадрид, передает NUR.KZ.

В парном разряде Рыбакина выступает вместе с Анастасией Павлюченковой (Россия). В первом круге они оказались сильнее дуэта Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония).

Анастасия и Елена уверенно забрали игру, победив в двух сетах. Итоговый счет составил 6:0, 6:1. На корте соперницы провели меньше часа - 59 минут.

Добавим, что в одиночном разряде Рыбакина начнет турнир со второго раунда. Ей предстоит сыграть против россиянки Анны Калинской.

Ранее во второй круг женского одиночного разряда вышла казахстанка Юлия Путинцева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2018565-elena-rybakina-oderzhala-pobedu-v-pervom-kruge-turnira-v-madride/