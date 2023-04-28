Андрей Голубев сразится за выход в финал теннисного турнира в Риме

Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Андрей Голубев квалифицировался в полуфинал теннисного турнира категории "Челленджер" в Риме (Италия) в парном разряде, передает NUR.KZ.

В столице Италии он выступает в дуэте с украинцем Денисом Молчановым. В четвертьфинале теннисисты встретились с парой Диего Идальго (Эквадор)/Патрик Никлас-Салминен (Финляндия).

Матч один час и 17 минут. Итоговый счет составил 6:3, 2:6, 10:4.

За путевку в финал Голубев и Молчанов сразятся с французским дуэтом Садио Думбия/Фабьен Ребуль.

Добавим, что ранее Андрей Голубев и Денис Молчанов дошли до полуфинала турнира серии ATP 250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2018635-andrey-golubev-srazitsya-za-vyhod-v-final-tennisnogo-turnira-v-rime/