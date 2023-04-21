Андрей Голубев остановился в шаге от финала турнира в Боснии и Герцеговине

Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Представитель сборной Казахстана по теннису Андрей Голубев вместе с украинцем Денисом Молчановым проиграли в полуфинале турнира серии ATP 250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), передает NUR.KZ.

За путевку в решающий раунд они бились против пары Джейми Маррей (Великобритания)/Майкл Винус (Новая Зеландия).

Матч продлился два сета. Соперники оказались сильнее с итоговым счетом 6:3, 7:6.

На корте теннисисты провели один час и 33 минуты. За это время Голубев с Молчановым один раз подали навылет. В пассиве у них три двойных ошибки.

Таким образом, казахстанский и украинский теннисисты завершили свое выступление на турнире в шаге от финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2017779-andrey-golubev-ostanovilsya-v-shage-ot-finala-turnira-v-bosnii-i-gertsegovine/