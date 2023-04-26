Юлия Путинцева выша во второй круг турнира в Мадриде

Юлия Путинцева. Фото: ktf.kz

Теннисистка сборной Казахстана Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире серии WTA 1000, который в эти дни проходит в испанском городе Мадриде, передает NUR.KZ/

В первом круге она оказалась сильнее американки Клэр Лю, которая занимает 55 место в рейтинге WTA.

Встреча продлилась два сета. Путинцева выиграла со счетом 6:4, 6:4.

Казахстанка совершила одну подачу навылет. И при этом не допустила ни одной двойной ошибки.

В следующем круге Путинцева сыграет против пятой ракетки мира Каролины Гарсии (Франция).

Добавим, что со второго раунда начнет турнир первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Соперница определится позже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2018296-yuliya-putintseva-vysha-vo-vtoroy-krug-turnira-v-madride/