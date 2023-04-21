Теннисист Александр Недовесов вышел в финал парного турнира АТР 250 в Боснии

Александр Недовесов. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с португальцем Франсишку Кабралем вышел в финал турнира АТР 250 в парном разряде в боснийском городе Баня-Лука, передает NUR.KZ.

В полуфинале парного разряда Александр и Франсишку одолели бельгийский дуэт Сандер Жилле/Йоран Флиген. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:7, 7:6, 10:8.

На корте теннисисты провели два часа. За это время Недовесов и Кабраль сделали семь подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-поинт из пяти.

В решающей игре казахстанско-португальский дуэт встретится с парой Джейми Маррей (Великобритания)/Майкл Винус (Австралия), которая в полуфинале обыграла казахстанца Андрея Голубева и украинца Дениса Молчанова (6:3, 7:6).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2017796-tennisist-aleksandr-nedovesov-vyshel-v-final-parnogo-turnira-v-bosnii/