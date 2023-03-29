Определилась соперница Рыбакиной по полуфиналу "Мастерса" в Майами

Джессика Пегула. Фото: Robert Prange/Getty Images

Стало известно с кем проведет поединок первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в полуфинале турнира WTA Masters 1000 в Майами (штат Флорида, США), передает NUR.KZ.

За выход в финал наша соотечественница встретится с третьей ракеткой мира из США Джессикой Пегулой, которая в четвертьфинале одолела россиянку Анастасию Потапову (26-я ракетка мира) со счетом 4:6, 6:3, 7:6.

Напомним, что ранее Елена Рыбакина (7-я ракетка мира) уверенно победила итальянку Мартину Тревизан (24-я ракетка мира) - 6:3, 6:0.

Тем самым 23-летняя казахстанская теннисистка одержала 12-ю победу кряду, что является рекордом для нее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2014519-opredelilas-sopernitsa-rybakinoy-po-polufinalu-mastersa-v-mayami/