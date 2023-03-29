Елена Рыбакина пробилась в полуфинал "Мастерса" в Майами

Елена Рыбакина. Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира серии WTA Masters 1000 в Майами (штат Флорида, США), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале женского одиночного разряда Елена уверенно победила итальянку Мартину Тревизан (24-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:0.

Матч продлился один час и 12 минут. За это время Рыбакина сделала десять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из девяти.

Тем самым Елена продлила свою победную серию до 12 встреч. Это ее личный рекорд.

В полуфинале "Мастерса" в Майами 23-летняя казахстанская теннисистка встретится с победителем пары Джессика Пегула (США) - Анастасия Потапова (Россия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2014431-elena-rybakina-probilas-v-polufinal-mastersa-v-mayami/