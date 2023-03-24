Елена Рыбакина с победы стартовала на "Мастерсе" в Майами (видео)

Елена Рыбакина. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (седьмая ракетка мира) успешно стартовала на турнире серии WTA Masters 1000 в американском городе Майами (штат Флорида), передает NUR.KZ.

В 1/32 финала женского одиночного разряда Елена обыграла росcиянку Анну Калинскую (64-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

На корте теннисистки провели два часа и 16 минут. За это время Рыбакина сделала 14 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из 13.

В следующем круге 23-летняя казахстанская спортсменка встретится с Паулой Бадосой (29-я ракетка мира) из Испании. Матч запланирован на 25 марта.

Напомним, что ранее Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла титул серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) и поднялась на седьмое место в списке лучших теннисисток мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013878-elena-rybakina-s-pobedy-startovala-na-masterse-v-mayami/