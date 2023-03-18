Рыбакина о победе над первой ракеткой мира: Провела одну из лучших своих игр в этом году

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира Игой Швентек в полуфинале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США), сообщает пресс-служба WTA.

Напомним, что встреча завершилась уверенной победой казахстанской теннисистки - 6:2, 6:2.

Благодаря этому успеху Елена впервые в карьере пробилась в финал турнира категории WTA 1000, где встретится с Ариной Соболенко (вторая ракетка мира) из Беларуси.

"С Игой всегда тяжело играть. Она - жесткая и очень сложная соперница. Но когда у меня идет игра и все получается, я могу победить любого игрока. Мне нечего было терять. Я провела одну из лучших своих игр в этом году. Надеюсь, в финале сыграю также", - заявила Рыбакина.

Решающий матч между Еленой Рыбакиной и Ариной Соболенко пройдет 20 марта в 04:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2013425-rybakina-o-pobede-nad-pervoy-raketkoy-mira-provela-odnu-iz-luchshih-svoih-igr-v-etom-godu/