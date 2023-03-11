Стало известно, с кем сыграет Анна Данилина в первом матче на "Мастерсе" в США"

Анна Данилина. Фото: PAUL CROCK/AFP via Getty Images

Определились соперницы казахстанки Анны Данилиной и американки Эйжи Мухаммад по первому матчу турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

Борьбу в парном разряде Данилина и Мухаммад начнут против дуэта Луиза Стефани (Бразилия)/Габриэла Дабровски (Канада). Данный матч намечен на 13 марта. Пары разыграют между собой путевку в 1/8 финала.

Также в скором времени свою первую игру проведет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Теннисистка начнет турнирный путь со второго круга матчем против американки Софии Кенин. На корте они встретятся 12 марта.

Добавим, что ранее турнир покинули Юлия Путинцева и Александр Бублик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2012549-stalo-izvestno-s-kem-sygraet-anna-danilina-v-pervom-matche-na-masterse-v-ssha/