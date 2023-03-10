Юлия Путинцева проиграла на старте "Мастерса" в США

Юлия Путинцева. Фото: CLIVE BRUNSKILL/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потерпела поражение в первом раунде престижного турнира категории "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

В первом матче она сыграла против Каролины Муховой из Чехии.

Встреча продлилась три сета. Первый остался за Муховой. Во втором Путинцева сравняла. Решающим сетом стал третий, в котором вновь победила чешка.

Итоговый счет составил 6:3, 4:6, 6:4 в пользу Муховой.

На корте теннисистки провели два часа и 21 минуту. За это время казахстанка ни разу не подала навылет. Также Путинцева допустила пять двойных ошибок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2012452-yuliya-putintseva-proigrala-na-starte-mastersa-v-ssha/