Александр Бублик вышел в 1/4 финала турнира ATP 500 в Роттердаме

Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик в парном разряде турнира серии ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды) пробился в четвертьфинал , передает NUR.KZ.

Бублик вместе с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой обыграли олимпийских чемпионов 2020 года хорватов Мате Павича/ Николу Мектича. Матч продлился три сета. Итоговый счет составил 3:6, 7:6 (7:3), 10:7.

Параллельно казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов успешно продвигаются по турнирной сетке в Буэнос-Айресе (Аргентина). На старте турнира ATP 250 они победили австрийцев Александра Эрлера/Лукаса Мидлера.

Добавим, что в одиночном разряде в Роттердаме Бублик проиграл Вавринке. Причем это поражение стало для него десятым подряд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2009446-aleksandr-bublik-vyshel-v-14-finala-turnira-atp-500-v-rotterdame/