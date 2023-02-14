Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерпел десятое поражение подряд

Александр Бублик. Фото: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (50-я ракетка мира) проиграл в первом раунде одиночного разряда турнира серии АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды), передает NUR.KZ.

В стартовом матче Александр уступил трехкратному чемпиону турниров "Большого шлема" Стэну Вавринке из Швейцарии (130-я ракетка мира).

Матч продлился два сета и завершился со счетом 7:6, 6:4. На корте теннисисты провели один час и 39 минут. За это время Александр сделал шесть эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

В следующем круге Стэн Вавринка встретится с представителем Франции Ришаром Гаске.

Отметим, что для Бублика это поражение стало десятым кряду. В текущем сезоне Александр еще ни разу не побеждал.

Ранее на турнире АТР в Монпелье (Франция) 25-летний казахстанский теннисист разбил три ракетки за 30 секунд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2009272-pervaya-raketka-kazahstana-aleksandr-bublik-poterpel-desyatoe-porazhenie-podryad/