"Казахская келин": теннисистка Елена Рыбакина опубликовала фото в платке

Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina/

Первая ракетка Казахстана и победительница Уимблдонского турнира Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) восхитила подписчиков фотографиями в платке, передает NUR.KZ.

23-летняя теннисистка посетила мечеть шейха Заида в Абу-Даби (ОАЭ). Елена выложила в Instagram снимки с платком на голове.

Подписчики восхитились фотографиями Рыбакиной. Пост набрал свыше 60 тысяч лайков. "Казахская келин", "Вам очень идет", "Такая красотка", "Красавица и умница!", - пишут в комментариях.

Напомним, что в обновленном рейтинге WTA Елена Рыбакина сохранила десятую позицию. Текущий сезон для нее начался удачно: казахстанская теннисистка впервые в карьере вышла в финал турнира Australian Open, где уступила Арине Соболенко из Беларуси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2009276-kazahskaya-kelin-tennisistka-elena-rybakina-opublikovala-foto-v-platke/