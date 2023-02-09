Казахстанский теннисист разбил три ракетки за 30 секунд на турнире во Франции

Александр Бублик. Фото: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не сумел защитить прошлогодний титул АТР на турнире в Монпелье (Франция), проиграв местному теннисисту Грегуару Барреру, передает NUR.KZ.

Матч 1/16 финала, который продлился два с половиной часа, завершился со счетом 4:6, 7:6, 6:7 в пользу теннисиста из Франции.

При этом на тай-брейке третьего сета Бублик не сдержал эмоций, разбив три ракетки за 30 секунд.

Тем самым Александр не сумел защитить прошлогодний титул в Монпелье, и, вполне вероятно, будет вынужден выплатить штраф за свое поведение.

Напомним, что в этом сезоне 25-летний Александр Бублик пока еще не побеждал, потерпев семь поражений подряд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2008801-kazahstanskiy-tennisist-razbil-tri-raketki-za-30-sekund-na-turnire-vo-frantsii/