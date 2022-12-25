Рыбакина разгромила первую ракетку мира на турнире в Дубае

Елена Рыбакина. Фото: Sebastien Bozon / AFP / Getty Images

Казахстанская теннисистка и чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина сыграла третий финальный матч на выставочном турнире World Tennis League (WTL), проходящий в эти дни в Дубае (ОАЭ), передает Sports.kz.

Как пишет издание, во встрече против первой ракетки мира Иги Швентек (Польша) Рыбакина одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Игра продлилась один час и две минуты.

Во время матча казахстанка исполнила три подачи навылет и совершила одну двойную ошибку. Также Рыбакина выиграла восемь очков и пять геймов подряд.

На турнире в ОАЭ Елена выступает за команду Hawks ("Соколы"), где ее партнерами являются Александр Зверев и Доминик Тим, которые проведут свои финальные матчи позже. Изначально в команде Елены была также эстонка Анетт Контавейт, но она не смогла принять участие в турнире из-за болезни.

Напомним, в июле юная спортсменка впервые стала победительницей турнира Большого шлема "Уимблдон-2022". В ноябре Рыбакина провела в Алматы пресс-конференцию, где ответила на вопросы журналистов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2002934-rybakina-razgromila-pervuyu-raketku-mira-na-turnire-v-dubae/