"Прекрасное время года": Юлия Путинцева показала снимки с горнолыжного курорта

Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva/

Профессиональная казахстанская теннисистка Юлия Путинцева на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографии с горнолыжного курорта в Колорадо (США), передает NUR.KZ.

27-летняя спортсменка провела отпуск в Америке.

"Это самое прекрасное время года: огни наполняют улицы, создавая столько настроения", - подписала пост в Instagram Путинцева.

Напомним, что этот год Юлия Путинцева завершила на 52-м месте в рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация). За текущий сезон казахстанская теннисистка заработала свыше 700 тысяч долларов призовых.

Отметим, что Юлия Путинцева выступит в составе сборной Казахстана на международном турнире United Cup в Австралии, который пройдет с 29 декабря по 8 января.

Врывайтесь в Чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге! Вас ждут квартиры, наличные, новейшие гаджеты и крутые бонусы еженедельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1998827-prekrasnoe-vremya-goda-yuliya-putintseva-pokazala-snimki-s-gornolyzhnogo-kurorta/