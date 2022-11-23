Казахстан примет участие в международном теннисном турнире United Cup в Австралии

Сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

Стали известны все 18 команд-участниц нового смешанного командного турнира United Cup, который пройдет с 29 декабря по 8 января в Австралии, пишет пресс-служба федерации тенниса Казахстана.

Соревнования пройдут в трех городах Австралии: Брисбене, Перте и Сиднее.

Команда Казахстана попала в группу B, где сразится со сборными Польши и Швейцарии.

Честь страны на престижном турнире будут защищать: Александр Бублик, Тимофей Скатов, Денис Евсеев, Григорий Ломакин, Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева и Гозаль Айнитдинова.

Таким образом, полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: Греция, Бельгия, Болгария.

Группа B: Польша, Швейцария, Казахстан.

Группа C: США, Германия, Чехия.

Группа D: Испания, Австралия, Великобритания.

Группа E: Италия, Бразилия, Норвегия.

Группа F: Франция, Хорватия, Аргентина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1998628-kazahstan-primet-uchastie-v-mezhdunarodnom-tennisnom-turnire-united-cup-v-avstralii/