Новак Джокович победил на Итоговом турнире ATP

Новак Джокович. Фото: ktf.kz

В итальянском городе Турин Новак Джокович (Сербия) одержал победу в финале и стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает NUR.KZ.

В решающем матче Джокович сыграл против норвежца Каспера Рууда. Серб не испытал серьезных проблем. Для победы ему потребовалось всего два сета. Встреча в итоге завершилась со счетом 7:5, 6:3.

На корте теннисисты провели один час 31 минуту. Новак выполнил восемь подач навылет.

Джокович выиграл Итоговый турнир уже в шестой раз. По этому показателю он сравнялся с Роджером Федерером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1998237-novak-dzhokovich-pobedil-na-itogovom-turnire-atp/