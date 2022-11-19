Елена Рыбакина: После Олимпиады почувствовала огромную любовь и поддержку казахстанцев

Елена Рыбакина. Фото: Julian Finney/Getty Images

Первая ракетка Казахстана и победительница "Уимблдона-2022" Елена Рыбакина осталась довольна своим выступлением в текущем сезоне, пишет пресс-служба федерации тенниса Казахстана.

23-летняя рассказала о своей победе на "Уимблдоне" и выходе сборной Казахстана в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

- 2022 теннисный год подходит к завершению - каким он сложился для вас?

- В целом год, получился удачным и моя победа на "Уимблдоне" – это то, о чем многие мечтают, в том числе и я. Что касается командных турниров, наша сборная впервые попала в финальную стадию чемпионата мира. Считаю, что это большой шаг и опыт для всех нас, надеюсь, в следующий раз получится выступить лучше.

- В этом году вы выиграли "Уимблдон". Что изменилось в вашей жизни после победы на турнире из серии "Большого шлема"?

- Появилось больше внимания и обязательств, но в целом, не могу сказать, что кардинально много чего поменялось. Но есть и определенные положительные изменения.

- Елена, в прошлом году вы успешно выступили на Олимпиаде в Токио, дошли до полуфинала. Лично для вас что ценнее - победа на турнире "Большого шлема" или золото Олимпийских игр?

— Это очень сложный вопрос! Безусловно, хотелось бы выиграть Олимпиаду и турнир "Большого шлема". После Олимпийских игр я почувствовала огромную любовь и поддержку всех казахстанцев. Но и после победы на "Уимблдоне" тоже было много поддержки, приятных пожеланий в социальных сетях и мессенджерах. Хочется побеждать везде.

- В силу того, что вы профессиональный игрок и постоянно в разъездах, вам не часто удается приезжать домой в Казахстан. Когда выпадает свободное время и вы дома, в каких городах вы бываете и какие места больше всего понравились?

- Чаще всего я бываю в Астане, была в Алматы. Пока что мне нравится Алматы, не в обиду астанчанам (улыбается).

Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио Елена Рыбакина заняла четвертое место, а летом текущего года выиграла Уимблдонский турнир.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1997943-elena-rybakina-posle-olimpiady-pochuvstvovala-ogromnuyu-lyubov-i-podderzhku-kazahstantsev/