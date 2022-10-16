Елена Рыбакина выступит на турнире WTA в Гвадалахаре

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина примет участие в теннисном турнире серии WTA 1000, который стартовал в мексиканском городе Гвадалахара, передает NUR.KZ.

Свой турнирный путь Рыбакина начнет завтра, 17 октября. Первый матч она проведет против Каролины Плишковой, представляющей Чехию.

Стоит отметить, что Рыбакина ранее должна была выступить на турнире WTA 500 в Сан-Диего (США). Однако на корт она не вышла, снявшись с соревнований из-за болезни.

Добавим, что в Гвадалахаре в квалификации выступила казахстанка Анна Данилина. К сожалению, пробиться в основные соревнования ей не удалось.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1992952-elena-rybakina-vystupit-na-turnire-wta-v-gvadalahare/