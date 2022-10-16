Анна Данилина уступила в квалификации турнира WTA в Гвадалахаре

Анна Данилина. Фото: floridagators.com

Казахстанская теннисистка Анна Данилина не смогла преодолеть квалификационный барьер турнира серии WTA 1000, который в эти дни проходит в мексиканском городе Гвадалахара, передает NUR.KZ.

В квалификационном матче Данилина встретилась с Магдаленой Фреч из Польши. Их встреча продлилась два сета. Итоговый счет составил 7:5, 6:3 в пользу соперницы казахстанской теннисистки.

На корте теннисистки провели один час и 27 минут. Данилина совершила шесть двойных ошибок, а также один раз подала навылет.

Фреч во втором раунде квалификации сыграет против американки Даниэлль Лао.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1992941-anna-danilina-ustupila-v-kvalifikatsii-turnira-wta-v-gvadalahare/