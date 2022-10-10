Дмитрий Попко примет участие в "Челленджере" в Рио-де-Жанейро

Дмитрий Попко. Фото: Alex Dodd/CameraSport via Getty Images

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (301-я ракетка мира) вошел в число участников турнира серии "Челленджер" в бразильском городе Рио-де-Жанейро, передает NUR.KZ.

Завтра, 11 октября, он проведет первый матч в рамках соревнований в одиночном разряде. Соперником казахстанского теннисиста станет британец Ян Чоински.

Также он намерен побороться за титул и в парном разряде. Попко заявлен в дуэте с представителем Испании Дэниэлем Ринконом. Первую встречу они проведут с аргентинской парой Сантьяго Родригес Таверна/Дженаро Альберто Оливиери.

Напомним, на "Челленджере" в Аргентине Попко дошел до полуфинала, где уступил местному теннисисту Камило Карабелли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991989-dmitriy-popko-primet-uchastie-v-chellendzhere-v-rio-de-zhaneyro/