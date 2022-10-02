Дмитрий Попко уступил в полуфинале "Челленджера" в Аргентине

Дмитрий Попко. Фото: Aaron Gilbert/Icon Sportswire via Getty Images

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко потерпел поражение в полуфинальном теннисного турнира серии "Челленджер" в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает NUR.KZ.

За выход в финал казахстанец сыграл против аргентинца Камило Карабелли. Данная встреча продлилась один час и 23 минуты.

Победитель был определен в двух сетах. Им стал Карабелли, выигравший со счетом 6:2, 6:1. Попко ни разу не подал навылет. В пассиве у спортсмена одна двойная ошибка.

В решающем матче Карабелли сыграет с соотечественником Хуаном Мануэлем Черундоло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990667-dmitriy-popko-ustupil-v-polufinale-chellendzhera-v-argentine/