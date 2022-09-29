Дмитрий Попко уступил в 1/8 финала "Челленджера" в Аргентине

Дмитрий Попко. Фото: Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images

Представитель сборной Казахстана по теннису Дмитрий Попко в парном разряде не смог пробиться в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Буэнос-Айресе, передает NUR.KZ.

В 1/8 финала казахстанец в паре с Тьяго Уайлдом встретились с аргентинским дуэтом Тьяго Тиранте/Хуан-Баутиста Торрес.

Матч продлился три сета. Итоговый счет противостояния составил 4:6, 6:0, 10:3 в пользу оппонентов.

На корте теннисисты провели один час и 12 минут. За это время Попко и Уайлд смогли реализовать четыре брейк-поинта. В пассиве у них одна двойная ошибка.

Добавим, что в одиночном разряде Попко пробился во второй круг, где сыграет против бразильца Уилсона Лейте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990273-dmitriy-popko-ustupil-v-18-finala-chellendzhera-v-argentine/