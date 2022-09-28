Дмитрий Попко пробился во второй круг "Челленджера" в Аргентине

Дмитрий Попко. Фото: STANISLAV FILIPPOV/AFP via Getty Images

Представитель сборной Казахстана по теннису Дмитрий Попко одержал победу в первом круге теннисного турнира серии "Челленджер" в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает NUR.KZ.

В стартовом матче Попко сыграл против Сантьяго Родригеса Таверны, представляющим на международном корте Аргентину.

Встреча продлилась три сета. Первый остался за казахстанцем, второй взял аргентинец. В решающем Попко справился с напряжением и завершил матч в свою пользу - 7:6, 0:6, 7:5.

На корте Попко и Таверна провели два часа 40 минут. Во втором круге Дмитрий сыграет против бразильца Уилсона Лейте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989986-dmitriy-popko-probilsya-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-argentine/