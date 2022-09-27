Елена Рыбакина потеряла три позиции в рейтинге WTA

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Победительница Уимблдонского турнира казахстанка Елена Рыбакина ухудшила свое положение в обновленном рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация), передает NUR.KZ.

После неудачного выступления на турнире в Токио (Япония) Елена упала на три строчки, расположившись на 25-м месте.

Также одну позицию потеряла вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева. Теперь она занимает 42-е место. Пропускающая сезон из-за травмы Зарина Дияс упала на одну строчку - 324-е место.

Жибек Куламбаева (439-е место), Анна Данилина (441-е место) и Гозаль Айнитдинова (533-е место) улучшили свои позиции в рейтинге WTA.

В ТОП-3 произошло одно изменение. Испанка Паула Бадоса сместила с третьей строчки эстонку Анетт Контавейт. Лидирует в списке все также полячка Ига Швентек. На втором месте находится Онс Жабер из Туниса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989880-elena-rybakina-poteryala-tri-pozitsii-v-reytinge-wta/