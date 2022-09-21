Елена Рыбакина уступила в первом круге турнира WTA в Токио

Елена Рыбакина. Фото: SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина потерпела поражение в первом круге теннисного турнира серии WTA Toray Pan Pacific Open Tennis в городе Токио (Япония), передает NUR.KZ.

В стартовом матче она встретилась с Людмилой Самсоновной из России. Игра продлилась два сета, которые уверенно забрала соперница - 6:2, 6:4.

На корте соперницы провели один час и 25 минут. За это время казахстанская теннисистка допустила две двойные ошибки, семь раз подала навылет и смогла реализовать шесть брейк-поинтов.

В следующем круге Самсонова сразится с китаянкой Ван Сиюй.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1988911-elena-rybakina-ustupila-v-pervom-kruge-turnira-wta-v-tokio/