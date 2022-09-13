Тимофей Скатов не смог пройти во второй круг "Челленджера" в Польше

Тимофей Скатов. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (243-я ракетка мира) не смог пройти во второй круг турнира категории "Челленджер" в польском городе Щецин, передает NUR.KZ.

В первом раунде соревнований он встретился с итальянцем Джанлукой Магерой.

Противостояние продлилось три сета. Скатов смог забрать второй из них. Однако третий и решающий остался за соперником. Итоговый счет составил 3-6, 6-1, 4-6.

На корте Скатов и Магера провели два часа и восемь минут. Казахстанский теннисист реализовал три брейк-поинта и три раза подал навылет.

Добавим, что на турнире серии "Челленджер" в испанской Севилье Скатов дошел до полуфинала, где в двух сетах уступил испанцу Бернабе Сапате Миральесу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1987438-timofey-skatov-ne-smog-proyti-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-polshe/