Тимофей Скатов уступил в полуфинале "Челленджера" в Севилье

Тимофей Скатов. Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (250-я ракетка мира) не смог пробиться в финал турнира категории "Челленджер" в испанском городе Севилья, передает NUR.KZ.

В полуфинале казахстанец встретился с испанцем Бернабой Сапатой Миральесом. Матч продлился два сета. Итоговый счет составил 2:6, 1:6.

На корте Миральес и Скатов провели один час 14 минут. Тимофей ни разу не отметился подачей навылет. В свою очередь испанец записал в свой актив один "эйс".

Казахстанский теннисит допустил одну двойную ошибку (у Миральеса две).

Напомним, в 1/4 финала Скатов оказался сильнее Ежи Яновича из Польши. Противостояние завершилось со счетом 6:3, 6:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1987122-timofey-skatov-ustupil-v-polufinale-chellendzhera-v-sevile/