Казахстанские теннисисты начали подготовку к групповому этапу Кубка Дэвиса

Михаил Кукушкин. Фото: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Мужская сборная Казахстана по теннису начала подготовку к групповому этапу Кубка Дэвиса, который пройдет с 13 по 18 сентября в шотландском городе Глазго, передает NUR.KZ.

Казахстан в группе D сыграет с командами Великобритании, США и Нидерландов.

Подопечные Юрия Щукина уже прибыли в Глазго для подготовки к групповому этапу Кубка Дэвиса.

По словам одного из лидеров национальной сборной Михаила Кукушкина, в Кубке Дэвиса важен не индивидуальный рейтинг, а командных дух.

"Очень сложно загадывать какая из команд пройдет дальше. В каждой сборной нашей группы есть сильные игроки - как в одиночке, так и в паре. Настраиваемся на все матчи, будет очень тяжелая борьба. У нашей команды есть преимущество – это кубковый опыт. Мы не раз доказывали, что способны обыграть любую сильную команду, и на таком турнире важен не индивидуальный рейтинг, а именно командный дух", - цитирует слова Кукушкина сайт ФТК.

Из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II, в начале каждого игрового дня будет объявлена минута молчания. Также британские теннисисты сыграют с траурными повязками на рукавах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1987366-kazahstanskie-tennisisty-nachali-podgotovku-k-gruppovomu-etapu-kubka-devisa/