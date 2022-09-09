Тимофей Скатов вышел в полуфинал "Челленджера" в Севилье

Тимофей Скатов.Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (250-я ракетка мира) сразится за выход в финал турнира категории "Челленджер" в испанском городе Севилья, передает NUR.KZ.

В 1/4 финала Скатов встретился с Ежи Яновичем из Польши. Противостояние продлилось два сета.

Казахстанец уверенно переиграл оппонента. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2.

На корте соперники провели один час и 57 минут. Тимофей Скатов ни разу не подал навылет. Однако при этом ему удалось избежать двойных ошибок.

За выход в финал Скатову предстоит сыграть против испанца Бернабы Сапаты Миральеса, который в данный момент занимает 79-е место в мировом рейтинге ATP.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986975-timofey-skatov-vyshel-v-polufinal-chellendzhera-v-sevile/