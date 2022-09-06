Аружан Сагандыкова проиграла в первом круге юниорского US Open-2022

Аружан Сагандыкова. Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова (1506-я ракетка) не сумела пройти во второй раунд одиночного разряда юниорского открытого чемпионата США, передает NUR.KZ.

В первом круге US Open казахстанская теннисистка уступила чемпионке юниорского "Уимблдона-2022" Лив Ховде (973-я ракетка мира) из США в двух сетах. Итоговый счет - 1:6, 3:6. Матч продлился 56 минут.

В следующем раунде Лив Ховде сыграет с представительницей Великобритании Раной Стойбер (954-я ракетка мира).

Ранее 17-летняя Аружан Сагандыкова успешно прошла квалификацию, победив двух соперниц: американку Джульетту Пареху (6:2, 6:3) и японку Харуку Хасегаву (6:4, 3:6, 10:7).

Таким образом, на юниорском US Open-2022 больше не осталось теннисисток из Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986438-aruzhan-sagandykova-proigrala-v-pervom-kruge-yuniorskogo-us-open-2022/