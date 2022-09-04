Аружан Сагандыкова пробилась в основную сетку юниорского US Open

Аружан Сагандыкова. Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова одержала победу в финале квалификационного раунда Открытого чемпионата США среди юниоров в Нью-Йорке, передает NUR.KZ.

В решающем Сагандыкова оказалась сильнее американки Джульетты Парехи. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:3.

Параллельно Сандугаш Кенжибаева оступилась в игре против Вероники Эвальд из Польши. Встреча получилась напряженной. Казахстанская теннисистка уступила в трех сетах - 6:4, 0:6, 7:10.

Добавим, что в соревнованиях среди взрослых Анна Данилина пробилась в 1/8 финала в парном разряде. В третьем круге теннисистка вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей сыграют против Эллен Перес (Австралия)/Николь Мелихар-Мартинес (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986089-aruzhan-sagandykova-probilas-v-osnovnuyu-setku-yuniorskogo-us-open/