Анна Данилина вышла в третий круг US Open-2022

Анна Данилина. Фото: PAUL CROCK/AFP via Getty Images

Теннисистка сборной Казахстана Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей пробились в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата США, передает NUR.KZ.

Во втором круге US Open-2022 Данилина и Майя оказались сильнее дуэта Алена Большова (Испания)/Ульрикка Эйкери (Норвегия).

Матч продлился два сета. Итоговый счет 6:1, 7:5. На корте соперницы провели один час и 19 минут.

В 1/8 финала Данилина и Беатрис сыграют против Эллен Перес (Австралия)/Николь Мелихар-Мартинес (США).

Добавим, что в одиночном разряде казахстанских теннисистов не осталось. На ранних стадиях вылетели Александр Бублик, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986024-anna-danilina-vyshla-v-tretiy-krug-us-open-2022/