Кукушкин проиграл во втором круге "Челленджера" в США

Михаил Кукушкин. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (225-я ракетка мира) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в американском городе Лексингтон, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Михаил уступил представителю Китая Цзюньчэн Шану (344-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:7, 3:6.

На корте теннисисты провели один час и 38 минут. За это время Кукушкин сделал три эйса и не реализовал ни одного брейк-поинта.

За выход в полуфинал Цзюньчэн Шан встретится с победителем "Челленджера" в Нур-Султане Романом Сафиуллиным (124-я ракетка мира) из России.

Отметим, что после вылета Кукушкина на турнире в Лексингтоне (США) больше не осталось представителей Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1981789-kukushkin-proigral-vo-vtorom-kruge-chellendzhera-v-ssha/