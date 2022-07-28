Денис Евсеев проиграл во втором круге "Челленджера" в Испании

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (269-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира серии "Челленджер" в испанском городе Сеговия, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Денис уступил представителю Бельгии Микаэлю Гиртцу (253-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 4:6, 3:6.

На корте теннисисты провели один час и 24 минуты. За это время Евсеев допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта.

За выход в полуфинал Микаэль Гиртц встретится с победителем пары Эмилио Нава (США) - Фернандо Вердаско (Испания).

Отметим, что в первом круге 27-летний бельгийский теннисист победил казахстанца Дмитрия Попко (179-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:4.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1980694-denis-evseev-proigral-vo-vtorom-kruge-chellendzhera-v-ispanii/