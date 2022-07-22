В Казахстане впервые пройдет теннисный турнир серии АТР 500

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После решения ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) о переносе China Open из Пекина в Нур-Султан, столица Казахстана примет свой первый в истории турнир ATP 500, сообщает пресс-служба ФТК.

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Третий по значимости турнир мужского тенниса после турниров Большого шлема и ATP Masters 1000, пройдет в Нур-Султане с 1 по 9 октября 2022 года.

Высокий статус турнира означает, что на Astana Open ожидается сильный состав участников, в том числе из ТОП-10 лучших теннисистов мира.

Свое участие на Astana Open ATP 500 подтвердил победитель US Open-2021 и первая ракетка мира Даниил Медведев из России.

Напомним, что в данный момент в Нур-Султане проходит турнир серии "Челленджер", в полуфинал которого пробились сразу три казахстанских теннисиста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1979819-v-kazahstane-vpervye-proydet-tennisnyy-turnir-serii-atr-500/